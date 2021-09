Bruderschaft plant Familienfest : Gindorfer stehen nach Tod von Zugführer zusammen

Gindorf Für Samstag, 18. September, haben die Schützen ein Familienfest geplant. Es richtet sich vor allem an die Kinder, die besonders unter der Situation leiden. Was geplant ist – und wie groß die Hilfsbereitschaft ist.

Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Gindorf und deren Freunde organisieren für nächste Woche Samstag, 18. September, ein Familienfest. Hintergrund ist der plötzliche Tod von Hans Peter Jansen. Der Zugführer der Sappeure war in den Abendstunden des 14. August völlig unerwartet im Alter von 42 Jahren gestorben. „Wir sind sehr getroffen. Hans Peter Jansen fehlt uns an allen Ecken und Enden“, sagt Brudermeister Robert Hoppe. „Wenn ein Familienvater in so jungen Jahren stirbt, ist das für alle schwierig, vor allem für die Kinder.“ Deshalb haben sich die Schützen Gedanken gemacht, wie sie gerade den Kleinen in dieser Situation helfen können.