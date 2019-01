Pascal-Gymnasium Grevenbroich : Schüler-Kunst wird reif fürs Museum

Im Pascal-Gymnasium Grevenbroich stellt Emilia Tautges (l.) ihre Arbeit Enlightenment aus und zeigt sie Projektleiterin Helena Heiermann. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich „Highlight“ ist Titel und Programm zugleich. Die Kunst-Projektgruppe des Pascal-Gymnasiums feierte jetzt Vernissage im Pädagogischen Zentrum. Danach werden die Objekte im Museum der niederrheinischen Seele ausgestellt.

Von Valeska von Dolega

Zwölf Oberstufenschüler des Pascal-Gymnasiums haben sich künstlerisch mit dem Thema „Licht“ auseinander gesetzt. Was den elf jungen Frauen und dem einen Mann in ihrem Projektkursus Kunst dazu eingefallen ist, wurde jetzt in einer Vernissage in Aula und Mensa der Schule gezeigt. Das allerdings ist bloß der Auftakt – die Arbeiten werden ab Februar auch im Museum der niederrheinischen Seele ausgestellt.

„Das gibt den Schülern die Möglichkeit, ihre Arbeiten in einem professionellen Umfeld zeigen zu können“, erklärt Museumsleiter Thomas Wolff, der die Zusammenarbeit mit dem Pascal-Gymnasium betreut. „Nicht themenbezogen wird ein Anknüpfungspunkt gesetzt“, es soll eine „Plattform außerhalb der Schule“ geboten werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine solche Kooperation. Die Resonanz auf diesen ersten „Versuchsballon“ war gut, im Dachgeschoss der Villa Erckens soll – begleitet von Artbooks – die Entwicklung und der Werdegang der Kunstarbeiten dokumentiert werden.

Info Ausstellung wird am 17. Februar eröffnet Projekt Die Werke der Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 wurden im Laufe eines Schuljahres entwickelt. Dabei interpretierte jeder das Thema Licht auf seine individuelle Weise. Ausstellung „Highlight“ wird ab Sonntag, 17. Februar, auch im Museum der niederrheinischen Seele zu sehen sein. Bis zum 17. März können die Schüler-Arbeiten dort betrachtet werden.

„Wir hatten ein Jahr Zeit, uns mit dem Thema auseinander zu setzen“, berichtet Emilia Tautges. Ebenso wie ihre Mitschüler Melina Schmidt, Laura Pergjoka, Katharina Otten, Srirakavi Kulendran, Bakirathi Kulendran,Rabea Kessel, Annalena Hopen, Yonsha Eßer, Alessandro Delfino, Annika Blömer und Chantal Biermann hatte die 17-Jährige diesen Projektkursus gewählt. Zusammen mit Kunstlehrerin Helena Heiermann, die das Projektmotto vorgegeben hatte, ging es zunächst zwei Mal auf Exkursion, ins Lichtkunstmuseum Unna sowie nach Düsseldorf in den Kunstpalast.

„Das waren tolle Inspirationsquellen“, schließlich sollte jeder Teilnehmer „seine eigene Perspektive finden“, wie Annalena Hopen (17) ergänzt. Das ist allen gelungen, nicht nur die Techniken reichen von digitaler Fotografie über klassische Materialien wie Kohle oder Bleistift auf Papier bis zu Strukturpaste nebst Acryl auf Leinwand. Auch die Interpretationen sind weit gefasst: Annalena Hopen beispielsweise knüpfte an einen Sprachaufenthalt, den sie in Neuseeland verbrachte, an und zeigt „Lights of Queenstown“. Melina Schmidt dagegen fand vor der eigenen Haustür einen viel diskutierten Moment, nämlich die Abholzarbeiten im Hambacher Forst. „Alle reden darüber, Energie und Zukunft werden von allen debattiert“, sagt die Schülerin .Ihr Beitrag zur Debatte ist auf den ersten Blick ein niedlich-plüschiges pinkfarbenes Objekt auf Stelzen namens „Energiefresser“. Das Fell umspannt eine Box, in der sich ein künstlicher, mit LED-Lichtern beleuchteter Wald befindet.