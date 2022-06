„Schools-out“ in Grevenbroich : Festivalstimmung zum Ferienbeginn

Diese Schüler hatten mächtig Spaß: Sie feierten zur Musik auf dem Gelände der Alten Feuerwache. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Am Freitagnachmittag haben mehr als 350 Schüler an der Alten Feuerwache den Beginn der Sommerferien gefeiert. Den Besuchern wurde so einiges geboten.

Am Freitagmorgen hatte es noch in Strömen geregnet, doch am frühen Nachmittag – pünktlich zum Start der Sommerferien – lachte die Sonne am Himmel über Grevenbroich: Klar, dass da in und um die Alte Feuerwache kräftig gefeiert wurde. Mehr als 350 Schüler im Alter von zehn bis 16 Jahren machten beim „Schools-out-Festival“ Party auf dem Areal. Die Stimmung: sommerlich ausgelassen.

Geboten wurde den Schülern so einiges: Disco im Saal, Menschenkicker, Bungee-Run, eine Hüpfburg, dazu Pizza, Popcorn und alkoholfreie Cocktails zum familienverträglichen Flatrate-Preis. Nächstes Jahr soll es eine Wiederholung geben.

(cka)