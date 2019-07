Alte Feuerwache Grevenbroich : Große School’s out-Party für 300 Kids Start der Sommerferien

Viel Spaß hatten die Kids am Freitag bei der School’s out-Party in der Alten Feuerwache. Foto: Andreas Woitschützke

Endlich Zeugnisse, endlich Sommerferien: Dieses Glück konnten gestern die Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun in der Alten Feuerwache mit anderen teilen. Knapp 300 Kids machten von diesem Angebot Gebrauch und hatten ihren Spaß. Das Team der Alten Feuerwache unter der Leitung von Christian Abels von der Kinder- und Jugendförderung und Simone Meuser, der diese Idee zu verdanken ist, freuten sich über den Premieren-Erfolg. Das Ganze war natürlich nicht nur Fun, sondern auch pädagogisch wertvoll: So waren die Kinder und Jugendlichen aufgerufen, ihre Wünsche zu nennen, zu verraten, was sie gerne in ihrer Stadt hätten.