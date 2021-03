Im neuen Testzentrum, in Apotheken und Arztpraxen : Hier können sich Grevenbroicher schnell auf Corona testen lassen

Im neuen Testzentrum, in Apotheken und Arztpraxen

Grevenbroich In Grevenbroich hat am Montag ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Darüber hinaus steigt die Zahl der Apotheken und Arztpraxen, die Antigen-Schnelltests anbieten.

Die Stadt ist seit Montagmorgen um ein Corona-Testzentrum „reicher“: An der Schillerstraße 89 – unweit des Bahnhofs – bietet das „Covid-Test-Team“ nun montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr Schnelltestungen an, die für Bürger einmal pro Woche kostenfrei sind. Termine können nur online vereinbart werden. Künftig sollen dort auch PCR-Testungen angeboten werden.

Am ersten Tag haben sich dort 60 Büger auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen, bald sollen es auf zwei Teststraßen verteilt 50 bis 60 Bürger pro Stunde sein. Die Kapazitäten könnten noch ausgebaut werden, sagte Niko Gössing vom Test-Team. Auch könnten die Öffnungszeiten erweitert werden. Termine können online unter www.covid-test-team.com vereinbart werden. Für diesen Dienstag etwa waren dort am Montagnachmittag noch einige Test-Slots buchbar.

Darüber hinaus bieten mehrere Apotheken in Grevenbroich Schnelltests an. Der Rhein-Kreis Neuss listete am Montag folgende Filialen: