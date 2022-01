Corona-Schnelltest in Grevenbroich : Grevenbroich hat jetzt Drive-In-Testzentren

Grevenbroich Durch 2G-plus erleben Covid-Testzentren einen Aufschwung. Fahrer müssen teils nicht einmal aussteigen – so auch auf dem Kirmesplatz in Gindorf. Auch anderenorts entstehen neue Test-Angebote.

Was es in Rommerskirchen schon lange gibt, gibt es jetzt auch in Grevenbroich: In den letzten Tagen des alten Jahres haben hier zwei Drive-In-Zentren eröffnet, in denen sich Bürger kostenfrei auf eine Corona-Infektion hin testen lassen können. Wer sich testen lassen will, kann im Auto sitzen bleiben. Die Drive-In-Variante des Antigen-Schnelltests gibt es nun an mindestens zwei Stellen im Stadtgebiet: Auf dem Real-Parkplatz am Rittergut in Noithausen und auf dem Kirmesplatz in Gindorf, Zur Wassermühle.