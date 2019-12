Schneeeulen in Grevenbroich: Horst und Hilde sind neu in der Stadt.

Grevenbroich Der distanzierte Blick wird bleiben, das Fremdeln mit der neuen Heimat Grevenbroich hoffentlich nicht: Seit kurzem wohnt das Eulenpaar am Schneckenhaus.

Hilde hockt vorn, Horst hält Abstand. So ist das bei Schneeeulen, weiß die Eulenflüsterin, Tierfotografin und zertifizierte Falknerin Tanja Brandt: „Die Männer haben wenig bis nichts zu sagen.“ Schon äußerlich ist klar zu erkennen, wer in dieser Beziehung die Federn an hat: Hilde ist deutlich größer, Horst eher ein schlankes, schmächtiges Kerlchen. In der freien Natur wäre die Jagd zur Nahrungsbeschaffung eine seiner Hauptaufgaben. Verglichen damit führen Horst und Hilde in ihrer Voliere am Schneckenhaus ein fürstliches Leben. Tanja Brandt sorgt derzeit für reichlich Nahrungszufuhr: „Im Winter dürfen sie so viel fressen, wie sie wollen.“ Schließlich sei der Energiebedarf ungleich höher.