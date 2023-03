Sport in Grevenbroich Bürgermeister ruft Vereine zu „mehr Gelassenheit“ beim Schlossstadion auf

Ruhe bewahren – das ist die aktuelle Botschaft aus dem Rathaus an die vier Anrainer des Schlossstadions. Bürgermeister Klaus Krützen hat am Donnerstag Stellung zum NGZ-Bericht über die Sorgen von TuS, Tennis-, Kanu- und Turnklub bezogen. Die vier Traditionsvereine befürchten, dass sie im Zuge der Flutgraben-Neugestaltung ihre sportliche Heimat verlieren könnten. Abriss-Pläne für das Stadion – wie unsere Redaktion titelte –, gebe es nicht, teilte der Verwaltungschef per städtischem Pressedienst mit.