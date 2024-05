„Schlossgespräch“ in Grevenbroich „Ukraine ist dankbar für die Hilfe aus dem Rhein-Kreis“

Sicherheitsexperte Nico Lange ordnete die aktuelle Lage in der Ukraine ein: „Nach über zwei Jahren Krieg haben wir alle verstanden, es wird keine schnelle Lösung geben. Weder militärisch noch politisch. Es kommt jetzt stärker auf die industriellen Grundlagen an.“ Putin habe seine militärischen Ziele nicht erreicht, dennoch werde er nach Langes Ansicht keine Fehler einsehen. „Er führt den Krieg weiter, weil er hofft, dass bei uns Risse entstehen. Dass der Konsens in der Europäischen Union in die Brüche geht“, so Lange. „Da hilft er auch gerne etwas nach und finanziert extremistische Parteien.“