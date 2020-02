Kommentar : Der Wiese fehlt was

Der Wiese fehlt was

Grevenbroich Ja, ja, die Liegewiese. Eine unendliche Geschichte. Ob mit der Fertigstellung das letzte Kapitel zugeklappt werden kann, bleibt abzuwarten. Denn das, was bald hinter dem Schlossbad grünt, dürfte nicht jedem schmecken.

Vor allem nicht der Politik, die mehr erwartet als eine Rasenfläche. Darüber dürfte es noch so manche Diskussion geben.

GWG stellt den Zustand der alten Schlossbad-Liegewiese wieder her. Mehr nicht. Ein Spielplatz wird wegen kostspieliger Lärmschutz-Maßnahmen genau so wenig realisiert wie ein Beachvolleyball-Feld. Das ist bedauerlich, zumal der Betreiber vor einigen Jahren noch genau solche „Attraktionen“ in Aussicht gestellt und sie sogar preislich beziffert hatte. Es wurden Erwartungen geweckt, die letztlich nicht erfüllt werden konnten – oder wollten.