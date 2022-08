Schlossbad Grevenbroich : Bad-Betreiber tritt bei Events auf die Bremse

Am 5. August gab es erstmals eine große „Pool-Party“ im Grevenbroicher Schwimmbad. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich NEW stimmt wenig hoffnungsvoll, dass die Zahl der Veranstaltungen am Schlossbad steigt. Dabei kam jüngst die erste „Pool-Party“ gut an. Auch einen Kiosk am Bad wird es so schnell nicht geben: Wieder ist ein Interessent abgesprungen.