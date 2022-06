Ankündigung der NEW : Spielgeräte am Schlossbad sollen bald freigegeben werden

Grevenbroich Die Sommerferien haben begonnen, doch noch sind die Spielgeräte am Bad gesperrt. Nun hat der Bad-Betreiber eine schnelle Freigabe in Aussicht gestellt.

Was ist da los? Der Versorger NEW, bei dem auch der Bad-Betreiber GWG Kommunal angesiedelt ist, hatte bereits zu Beginn des Monats erklärt, dass es zu Verzögerungen bei der Freigabe der Attraktionen komme – wegen falsch gelieferter Pfosten und wegen einer ausstehenden TÜV-Abnahme. Nun aber gibt es ein positives Signal: „Das Spielgerät wird voraussichtlich Mitte der Woche eröffnet“, meldete NEW-Sprecher Lucas Bayer am Montag. Details sollen folgen. Das Unternehmen stellt damit in Aussicht, dass die jüngsten Besucher des Schlossbads bald draußen rutschen, balancieren, klettern und wippen können.