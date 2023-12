Hallenbad in Grevenbroich Schlossbad ist für zwei Wochen in Revision

„Jeweils einmal im Jahr steht in unseren Bädern eine Revision an. Dabei drehen wir das Bad auf den Kopf, von der Decke bis zum Fußboden wird alles grundgereinigt“, erläutert Armin Brückner, der Abteilungsleiter Bäder ist bei NEW für insgesamt zwölf Schwimmbäder zuständig. „Außerdem nehmen wir Wartungsarbeiten vor, die beim Schwimmbetrieb so nicht möglich sind.“ Die zweiwöchige Revision werde bewusst auf einen Zeitraum gelegt, in dem wie jetzt in der Adventszeit weniger Betrieb herrsche.