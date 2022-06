Schlossbad Grevenbroich : Freigabe neuer Attraktionen für Liegewiese verzögert sich

Grevenbroich Warum es in Sachen „Attraktivierung“ der Schlossbad-Wiese erneut zu Verzögerungen kommt und wann die Spielgeräte endlich freigegeben werden sollen.

Und: Es steht noch eine Abnahme durch Prüfer des Tüvs aus. „Es wird noch etwas dauern, bis die Flächen freigegeben werden. Ziel ist es, die Spielgeräte vor den Sommerferien zur Verfügung zu stellen“, teilte ein Sprecher des kommunalen Versorgers und Bad-Betreibers NEW am Freitag auf Anfrage mit. Die Sommerferien beginnen in Nordrhein-Westfalen am 27. Juni; ursprünglich war eine Freigabe der Spielgeräte auf der Wiese am Bad für Ende Mai angekündigt worden.