Schlossbad Grevenbroich Warum das Wasser im Schwimmbad vorerst kühler bleibt

Der Betreiber NEW will vorerst an den gedrosselten Wassertemperaturen im Grevenbroicher Schlossbad festhalten. Meldungen über erste Bäder in NRW, die das Wasser für ihre Becken wieder stärker erhitzen, veranlassen die Mönchengladbacher Gesellschaft nicht dazu, mitzuziehen. „Aktuell halten wir an unseren Energiesparmaßnahmen in den Bädern fest“, sagt Sprecher Lucas Bayer: „Wir haben diese nach dem Appell der Bundesregierung zum Energiesparen eingeführt. Mit den Maßnahmen tragen wir weiterhin einen Teil zu den Energiesparbemühungen im öffentlichen Leben bei.“