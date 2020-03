Schließungen in Grevenbroich : So reagieren die Banken auf den Viren-Alarm

So reagieren die Banken auf den Viren-Alarm

Schließungen in Grevenbroich

Die Filiale der Sparda-Bank in der Innenstadt ist bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Präventionsmaßnahmen werden in die Wege geleitet: Die Sparkasse öffnet nicht mehr am Samstag, die Sparda-Bank hat komplett geschlossen.

Bank-Kunden müssen sich derzeit auf einige Einschränkungen einstellen. Die Filiale der Sparda-Bank West an der Breite Straße in der Innenstadt bleibt bis auf Weiteres geschlossen. „Wir bitten unsere Kunden um Verständnis für diese Entscheidung. Wir wollen alles tun, damit sich das Virus nicht weiterverbreitet“, erklärt Vorstandsvorsitzender Manfred Stevermann.

Auch die Sparkasse ergreift Vorsichtsmaßnahmen. Die Hauptstelle an der Karl-Oberbach-Straße ist vorübergehend nicht mehr am Samstag geöffnet. „In dieser Zeit halten sich in der Regel große Menschenansammlungen im Servicebereich auf“, sagt Unternehmenssprecher Stephan Meiser. Das sei nicht mit den Empfehlungen aus der Politik vereinbar. „Ansonsten sind wir uneingeschränkt für unsere Kunden da“, versichert Meiser.