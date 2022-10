Menschen mit und ohne Behinderung : Grevenbroicher tauschen Arbeitsplatz für einen Tag

Kai Breuer von den Varius-Werkstätten und Kai Krause vom Baumarkt Toom lernten für einen Tag die Arbeitswelt des anderen kennen. Foto: Lebenshilfe

Grevenbroich Mitarbeiter vom Baumarkt Toom und von den Varius-Werkstätten lernten die Arbeitswelt des anderen kennen. Welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Mitarbeiter der Varius-Werkstätten und des Grevenbroicher Toom-Baumarkts tauschten für einen Tag den Arbeitsplatz – im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Schichtwechsel“. Die Idee: Vorurteile sollen durch Perspektivwechsel abgebaut werden. Als eine von mehr als 100 Werkstätten für Menschen mit Behinderung hatten die Varius-Werkstätten teilgenommen.

Dustin Krause, Azubi im ersten Lehrjahr bei Toom, hat für einen Tag seinen Arbeitsplatz mit Kai Breuer von Varius getauscht. „Ich war gespannt, was mich erwartet, ich hatte bisher nicht viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung“, sagt Krause, der einen Tag in der Varius-Schreinerei in Hemmerden war. „Ich war absolut positiv überrascht, es hat richtig Spaß gemacht mit den Leuten. Sie waren alle total nett. Für mich war es eine bereichernde Erfahrung.“

Armin Multhaup, Gruppenbetreuer in der Schreinerei, erklärt: „Ich habe selten so einen interessierten und unvoreingenommenen jungen Menschen kennengelernt, von gegenseitigem Befremden war da keine Spur.“ Für den Baumarkt berichtet Filialleiter Meinhard Kloke ganz Ähnliches. Der eine oder andere Mitarbeiter habe sich schon gefragt, „was denn da auf sie zukäme“. Aber sobald sie Kai Breuer kennengelernt hätten, „war die Skepsis verschwunden. Er hat eine sehr offene, erfrischende Art“, sagt Kloke. Und Kai Breuer berichtet: „Ich habe sehr viel erklärt bekommen, war auch mit im Lager und habe für Kunden Betonsäcke in Anhänger verladen. Es war richtig gut.“

Die Kölner Baumarktkette kooperiert bundesweit in Projekten mit der Lebenshilfe, zu der die Varius-Werkstätten gehören. „Es gehört zu unseren Werten und Leitlinien, Vorbehalte und Barrieren gegenüber Menschen mit Behinderung abzubauen“, sagt Kloke. Wilfried Moll, Geschäftsführer der Werkstätten, betont, dass „der Kontakt von Menschen mit und ohne Behinderung in der Arbeitswelt“ wichtig sei, um eventuell vorhandenen Klischees auf beiden Seiten entgegenzuwirken. Beim nächsten „Schichtwechsel“ können sich beide Unternehmen vorstellen, wieder dabei zu sein. Kai Breuer will so lange nicht warten: „Ich würde gern ein Praktikum bei Toom machen.“

(NGZ)