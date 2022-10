Schneckenhaus in Grevenbroich : Kran hievt neue Scheiben für Riesen-Aquarien auf Position

Grevenbroich Die Sanierung der drei gewaltigen Außen-Aquarien schreitet voran. In dieser Woche wurden mit Hilfe eines Krans neue, schwere Scheiben am Gewässerlehrpfad montiert.

Die wohl größten Aquarien im Gebiet des Rhein-Kreises Neuss werden zurzeit aufwendig modernisiert: Die rund 130 Fische in den Becken des Gewässerlehrpfads am Grevenbroicher Schneckenhaus hatten ihr Domizil bereits im August verlassen müssen – Karpfen, Hechte, Barsche, Stichlinge und Rotaugen wurden eingefangen und vorübergehend in einen separaten Teich auf dem Gelände des Umweltzentrums gebracht. Bald aber sollen die heimischen Arten zurückkehren können. Die Arbeiten an den Aquarien sind weit vorangeschritten.