Jupp-Breuer-Stadion Kapellen : Frisches Kunstgrün für den Landesligisten

Kein Ufo, sondern ein Gerät, das die Dämpfung der Elastik-Schicht misst. Dahinter: Florian Stanka, Tobias Walkenhorst, Michael Heesch und Pascal Mährle (v.l.). Foto: Kandzorra, Christian

Kapellen Das Spielfeld des SC Kapellen wird für 242.000 Euro saniert. Ein Fokus liegt auf der Elastik-Schicht. Welche Arbeiten im Jupp-Breuer-Stadion genau erledigt werden.

Es gibt wohl keinen Sportplatz im Stadtgebiet, der so stark beansprucht wird wie der Kunstrasenplatz des SC Kapellen. In der Saison wird jeden Tag auf dem Platz in dem Stadion gekickt, das die Fußballer nach ihrem Ehrenpräsidenten Jupp Breuer benannt haben. „Die Auslastung liegt bei 100 Prozent“, sagt Pascal Mährle von der städtischen Stabsstelle Sport. Da ist es wenig verwunderlich, dass das künstliche Grün nach 14 Jahren eine Auffrischungskur nötig hat. Die Oberfläche des alten Spielfelds war verschlissen, auch einige Bereiche der Elastik-Schicht aus Gummigranulat, die für die Dämpfung unter dem Feld sorgt.

Die Stadt hat den 2008 eröffneten Kunstrasenplatz nun angepackt und nutzt die Sommerpause, um das „Heiligste“ des SC auf Vordermann zu bringen. Die Arbeiten haben Ende Juni begonnen und sollen voraussichtlich – je nach Wetterlage – bis Ende dieses Monats dauern. Der alte Rasen ist bereits abgetragen worden, der Kunststoff wird recycelt. Ende Juli soll neuer Rasen angeliefert werden – aufgerollt auf vier Meter breiten Bahnen. Das Grün soll dann auf einer frischen Elastik-Schicht verlegt werden. Diese Schicht aus Gummigranulat steht mit im Fokus der Sanierungsarbeiten. Die Stadt investiert laut Sportdezernent Michael Heesch aktuell rund 242.000 Euro in die Anlage.

Ähnlich wie bei einem Spielfeld aus Naturrasen gibt es auch bei einem Kunstrasenplatz Bereiche etwa an den Toren oder in der Nähe des Vereinsheims, die besonders stark beansprucht werden. Was beim Kunstrasen nicht sofort an der Oberfläche sichtbar wird, schlägt auf Dauer jedoch auf die asphaltfarbene Fläche unter dem Grün durch. Mit speziellem Gerät haben Arbeiter in den vergangenen Tagen die betroffenen Teilbereiche „ausgeschnitten“ und ähnlich wie im Straßenbau mit frischem Material aufgefüllt. Die übrige Fläche soll neu verdichtet werden, hier kommt Bindemittel zum Einsatz.

Ein Problem bei Kunstrasenplätzen wie dem in Kapellen: Nach einigen Jahren kann es sein, dass sich die Elastik-Schicht unter dem Kunstrasen auflockert, der Untergrund zu weich wird und in der Folge „Dellen“ oder „Bügelfalten“ in der Oberfläche entstehen. Um zu ermitteln, in welchem Zustand diese entscheidende Schicht genau ist, führen Experten des von der Stadt beauftragten Unternehmens Heiler in diesen Tagen eine Belastungsprobe durch. Wie Bauleiter Tobias Walkenhorst erläutert, werden die Dämpfwerte des Untergrunds bei einem speziellen Messverfahren ermittelt. Dazu wird ein Gewicht auf einen am Boden liegenden Sensor fallen gelassen. Landschaftsarchitekt Florian Stanka, der die Gesamtmaßnahme für die Stadt geplant hat, ist jedoch optimistisch: Der Untergrund ist auch nach 14 Jahren Hochbetrieb noch in einem guten Zustand.

An anderer Stelle musste aber gehandelt werden, wie Stanka erklärt: „Im Laufe der Jahre hat sich das Kunstrasen-Spielfeld gesenkt. Deshalb ist an einem Ende eine Stolperkante entstanden.“ Diese Kante wurde beseitigt, der Platz kurzerhand um etwa 1,5 Meter erweitert. Brutto soll nun eine Fläche von 111 mal 69 Metern mit neuem Kunstrasen belegt werden. Die Oberfläche wird abschließend mit einer Kork-Sand-Mischung verdichtet.

Außerdem wurden auf dem Kunstrasenspielfeld in den vergangenen Tagen neue Torhülsen im Boden verankert – fehlt nur noch ein neuer Ballfang. Der soll perspektivisch auch noch kommen. Wenn die nun laufenden Arbeiten abgeschlossen sind, ist der wichtigste Platz im Stadion erst einmal ertüchtigt.