Germany’s next Topmodel : Sayana schafft Sprung unter die letzten zehn Kandidatinnen

Macht auch als Tänzerin eine brillante Figur: Sayana Ranjan. Die Grevenbroicherin ist wieder eine Runde weiter. Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Grevenbroich Auf dem Weg zu ihrem erklärten Ziel, den Wettbewerb für sich zu entscheiden, hat Sayana Ranjan jetzt wieder einen entscheidenden Schritt gemacht: Mit ihrer Performance als die modern-weibliche Version John Travoltas in seiner Rolle als Tony Manero konnte die Grevenbroicherin bei „Germany’s next Topmodel“ überzeugen.

Die 20-Jährige schafft damit den Sprung unter die Top 10, also die letzten zehn Mädchen, die am Contest teilnehmen.

Wie immer waren es verschiedene Herausforderungen, denen sich Sayana und ihre Mitbewerberinnen in der Casting-Show am Donnerstag stellen mussten. So wurde mit der Travolta-Tanzeinlage nicht alleine die Atmosphäre der Disco-Szene im New York der 70er Jahre wiederbelebt. Auch beim Kampf auf einer sich in beachtlichem Tempo drehender, überdimensionierten Schallplatte, zeigte die junge Studentin anmutige Bewegungen.

„Ich bin gerade sehr konzentriert auf die Aufgaben“, erklärte sie selbstbewusst. Und dazu gehört für das derzeit prominenteste Gesicht der Schlossstadt ein strammes Ernährungskonzept. „Ich habe strikt und rigoros meinen Ernährungsplan umgestellt. Das war vor allem schwer bei Schokolade, die liebe ich nämlich.“ Dass sie sich nun aber gar nichts gönnt, kommt nicht in Frage, „So streng bin ich auch nicht mit mir.“ Auch in Sachen Fitness ist sie vorbildlich diszipliniert: „Ich trainiere fünf Mal in der Woche“, beschreibt Sayana den regelmäßigen Übungsaufwand. „Anfangs habe ich den Ausdauersport und das Laufband gehasst, es war schrecklich. Angefeuert von meinem Freund läuft es jetzt aber rund“, gesteht sie über Motivationshilfen ihres Freundes – mit dem sie übrigens nicht verlobt ist, „wir sind einander versprochen“. Viel Zeit haben die beiden im Moment nicht miteinander.