Kandidatin aus Grevenbroich : Naomi Campbell verrät Sayana Berufstipps

Die Laufsteg-Legende Naomi Campell war bei „Germany’s next Topmodel“ zu Gast und überraschte mit ihrem Charme. Auf dem Weg ins Finale zeigte sich Sayana wandelbar und facettenreich.

„Anfangs war ich fast geschockt, immerzu mit solchen Berühmtheiten zu tun zu haben“, sagt Sayana und verweist auf die lange Liste von Toni Garrn, Ellen von Unwerth und Co., mit denen die Studentin neuerdings durch „Germany’s next Topmodel“ zu tun hat. „Inzwischen ist das ganz normal.“ Ebenso normal, wie sich von diesen Profis das Beste abzugucken und in den eigenen Stil zu integrieren: „Ich lege den Fokus ja auf die Arbeit, also das Lernen wollen.“ Schließlich hat die Grevenbroicherin mit der unverwechselbaren Haarpracht viel vor und will den Titel erringen.