Sauerbruchstraße in Grevenbroich Neue Runde in Debatte um Straßennamen

Eigentlich sollte der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag „Nägel mit Köpfen“ machen und die geplante Umbenennung der Sauberbruchstraße in Neuenhausen beschließen. Doch kurz vor der endgültigen Entscheidung hieß es: Kommando zurück. Die Ratsfraktion der Grünen hat Beratungsbedarf angemeldet und das Thema damit vorerst von der Tagesordnung genommen. Warum? Das erklärt Fraktionschef Peter Gehrmann so: „Der Vorgang ist für die Bürger in Neuenhausen nicht transparent genug. Wir wollen eine stärkere Bürgerbeteiligung.“