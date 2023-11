Übersicht Die Martinszüge 2023 in Grevenbroich

Am 9. November stimmen sich die Kinder um 17.30 Uhr in Allrath, dort ist das Martinskomitee zuständig, in der Kirche ein, um dann mit St. Martin durch den Ort zu ziehen. Das Martinsfeuer brennt auf dem Kirmesplatz an der Bongarder Straße, dort werden auch die Martinstüten ausgegeben. In Wevelinghoven organisiert der Bürger-Schützen-Verein in Kooperation mit dem Förderverein der Gebrüder-Grimm-Schule den Martinszug. Los geht es um 18.15 Uhr auf dem Schulhof an der Oststraße. Das Martinsfeuer wird auf dem Marktplatz brennen, wo die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) zum Martinsmarkt einlädt. Um 17 Uhr setzt sich in Neukirchen an der Kirche am Jakobusplatz der Martinszug in Bewegung, Ausrichter ist das St. Martinskomitee. Am Kirmesplatz am Elsener Haus formiert sich der von der Kirmesgesellschaft organisierte Zug in Elsen, Start ist um 17 Uhr. Zeitgleich um 17 Uhr starten ebenfalls die Züge der Kita St. Josef am Kindergarten an der Hans-Böckler-Straße in der Südstadt und der Grundschule St. Martin an der Kirche St. Pater und Paul in der Stadtmitte. Bunte und leuchtende Laternen werden ab 18 Uhr auch beim Zug der Kinder der Grundschule Erftaue an der Hünselerstraße in Gustorf zu sehen sein.