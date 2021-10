Samstag auf dem Markt in Neuss : Mobile Redaktion diskutiert Fragen der Stadtentwicklung

Neuss In der Stadt tut sich was: Verkehrsversuch Sebastianusstraße, Umgestaltung Wendersplatz und die Bewerbung zur Landesgartenschau sind derzeit die großen Themen. Darüber wird zu reden sein

nd zwar am Samstag, 2. Oktober, wenn die Mobile Redaktion von 10 bis 11 Uhr auf dem Markt vor dem Rathaus Station macht. Doch kann und soll nicht ausgeblendet werden, dass kaum ein Thema die Menschen in Neuss auch in Zukunft so stark beschäftigen wird wie die Frage, wo sie leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können.