Deutsch-französische Freundschaft : St. Chamond und Grevenbroich feiern ihre 40-jährige Partnerschaft

Grevenbroich Vor 40 Jahren besiegelten Saint Chamond und Grevenbroich ihre Partnerschaft. Bei einem virtuellen Festakt wurde der „runde Geburtstag“ jetzt gefeiert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein Geschenk präsentiert.

Es war am 30. Mai 1981, als die beiden Bürgermeister Hans Gottfried Bernrath und Jacques Badet den Grundstein für die nun vier Jahrzehnte währende Städtefreundschaft legten. Was den Partnerschaftsvereinen auf beiden Seiten von Anfang an wichtig war: Die jeweiligen Besucher sollten stets privat untergebracht werden, damit sich Franzosen und Deutsche besser kennenlernen. In vielen Fällen habe dies „zu langjährigen persönlichen Freundschaften geführt“, sagt Luise Coenen, Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins.