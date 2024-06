Trafo in Neurath angeliefert Schwergewicht komplettiert neuen Batteriespeicher am Kraftwerk

Wie Baumann ausführt, soll der Batteriespeicher Neurath voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Es handelt sich um eines der größten Batteriespeicher-Projekte, die der Energiekonzern derzeit verfolgt. Der Speicher in Neurath soll künftig mit einer Schwester-Anlage in Hamm eine Einheit bilden. Die Leistung der „Power Bank“ im XXL-Format, die derzeit auf dem 7500 Quadratmeter großen Areal gegenüber des hiesigen Braunkohlekraftwerks entsteht, wird mit 84 Megawattstunden angegeben. Das Investitionsvolumen beträgt 50 Millionen Euro.