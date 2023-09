Hauptuntersuchung in Neurath RWE macht 1000-Megawatt-Block fit für den „Kraftwerks-TÜV“

Am Braunkohlekraftwerk Neurath dampft es seit Wochen nur noch aus einem Kühlturm der BoA-Anlage: Block „Friedrich“, einer der beiden 1000-Megawatt-Blöcke am Standort, ist vorübergehend außer Betrieb. Seit dem 11. August läuft eine umfangreiche Ertüchtigung der Anlage. Anlass gibt die turnusmäßige Hauptuntersuchung, der „Kraftwerks-TÜV“: Alle vier Jahre werden die Blöcke geprüft, immer abwechselnd in Form einer Hauptuntersuchung oder in Form einer Revision. RWE investiert Millionen, um Block F für die nächsten Jahre fit zu machen, insgesamt 57 Millionen Euro. Am 5. Oktober soll die Anlage wieder hochgefahren werden.