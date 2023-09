Rheinwasser-Transportleitung führt durch Grevenbroich Verteilbauwerk bei Allrath soll ab 2025 entstehen

Bei einer Infoveranstaltung an der Grillhütte in Allrath haben RWE-Vertreter am Donnerstag über den aktuellen Stand der Planungen zur Rheinwasser-Transportleitung informiert. Erstmals wurden dort auch detaillierte Visualisierungen des Verteilbauwerks gezeigt. In der L-förmigen Pumpstation rund 500 Meter südlich von Allrath soll das Wasser aus den drei Pipelines auf die Tagebaue Hambach und Garzweiler verteilt werden. Baubeginn soll im dritten Quartal 2025 sein; gut vier Jahre später soll bereits Rheinwasser durch den Strang strömen.