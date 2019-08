Offene Ganztagsgrundschule in Grevenbroich : Rund 30 Familien warten noch auf einen Ogata-Platz

Eine Betreuung gab es in der Schule am Welchenberg vorher schon (Bild): Mit der Ogata gibt es mehr Plätze, zudem wird das Betreuungsangebot in Ferien erweitert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich An der Grundschule in Neuenhausen ist jetzt die offene Ganztagsgrundschule gestartet. An drei Schulen bestehen weiterhin Wartelisten.

Eine Rekord-Zahl von Plätzen können die Offenen Ganztagsgrundschulen (Ogata) im gerade begonnenen Schuljahr anbieten, dennoch erhalten nicht alle Kinder, für die Eltern eine Betreuung wünschen, einen Platz. Rund 30 Kinder stehen auf Wartelisten – 20 an der Grundschule in Kapellen, zehn in Wevelinghoven. Auch an der Erich-Kästner-Schule in Elsen besteht eine Wartelite, die Zahl der darauf stehenden Namen bewegt sich im „einstelligen Bereich“, wie Stadtsprecher Stephan Renner erklärt. Und er betont: „Die Zahlen ändern sich fast täglich. Es kann noch sein, dass Eltern einen Betreuungsplatz nicht benötigen, so dass Kinder von der Warteliste nachrücken können.“ An einigen Schulen sind insgesamt zurzeit noch 26 Plätze unbesetzt.

Zum neuen Schuljahr hatte die Stadt das Ogata-Angebot kräftig um insgesamt 99 Plätze aufgestockt. Mit der Grundschule am Welchenberg startete die Offene Ganztagsgrundschule mit 54 Plätzen anstelle der bisherigen Betreuung mit 44 Plätzen. In einem Betreuungsraum hatte es vor den Ferien einen Wasserschaden geben, der ist laut Stadt aber behoben. Mit diesem Schuljahr besteht jetzt „an allen zehn Grundschulen mit elf Standorten eine Offene Ganztagsgrundschule“, erläutert Renner. Zudem sind in Neukirchen, Noithausen und in der Südstadt jeweils neun zusätzliche Plätze geschaffen worden, in Frimmersdorf 18. Alle offenen Ganztagsgrundschulen werden vom Bildungsdienstleister „inab“ betrieben.

Info

Mit 1116 Plätzen insgesamt ist das Angebot so groß wie noch nie. Doch auch die Nachfrage nimmt zu, mittlerweile gehen 48 Prozent der Grundschüler in die offene Ganztagsbetreuung, der Spitzenwert wird in Hemmerden mit 70 Prozent erreicht. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage auch weiter steigen wird“, sagt Renner. „Wir überlegen, wie wir das Angebot weiter bedarfsgerecht ausbauen.“ Eine Möglichkeit: Da viele Schulgebäude an ihre Grenzen stoßen, wird geprüft, Unterrichtsräume nachmittags für die Betreuung zu nutzen.

Konkrete Baupläne bestehen für Kapellen, wo auch die Grundschule wegen des großen Neubaugebietes zu klein ist. Das Gebäude wird um vier Klassenräume erweitert, damit können auch zusätzliche Kapazitäten für die Betreuung geschaffen werden. Für das laufende Haushaltsjahr wurden 150.000 Euro für die Planung eingestellt, für den Bau in den Etatjahren 2020/21 insgesamt drei Millionen.