Erfolgreiche Reihe in Grevenbroich beendet : „Rumba Gitana“ setzen grandiosen Schlusspunkt der Gitarrenwochen

Erfolgreiche Reihe in Grevenbroich beendet

Grevenbroich Auch das letzte Konzert bei den internationalen Grevenbroicher Gitarrenwochen war ausverkauft. Das war bei allen acht Konzerten die Regel. Grund genug für Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack, bereits feste Verträge für nächstes Jahr zu machen. Der genaue Termin steht noch nicht fest, die Konzerte werden aber wieder in den Herbstwochen angeboten.

José Antonio Primo, als Sohn spanischer Einwanderer aus Córdoba (Andalusien) in Köln geboren, ist neben seinem Gitarrenspiel vor allem der starke Sänger, der dem Flamenco eine emotionale und sehr authentische Note verleiht. Beide Gitarristen unterrichten an der Gitarren-Akademie Düsseldorf. Der Kubaner Yansser Cardoso ist nicht nur im Jazz ein bekannter Percussionist, sondern ist auch im Flamenco und Latin zu Hause. Ihm war die wunderbare kubanische Ballade „Esta la vida loca“ zu verdanken.

Weil der Ungar Tibor Szücs seit vielen Jahren die spanische Musik liebt, tritt er im Ensemble als „El Tiburón“ (Der Haifisch) auf. Für ihn hatte Daniel de Alcalá in einem „Canta a Huelva“ mit dem Text von seinem Vater Rafael, einem ebenfalls bekannten Gitarristen, ein wirkungsvolles Solo mit kraftvollen Beats komponiert. Szücs ist Gitarrenlehrer an der Musikschule Lüdenscheid, an der er auch die Rockband leitet. Vor allem die Eigenkompositionen von „Rumba Gitana“ machten immer deutlich: Hier waren Profis mit technisch versiertem Spiel unterwegs.