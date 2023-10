Nach Ruhestand von Verbandsvorsteher Bonin So geht es beim Zweckverband Landfolge Garzweiler weiter

Derzeit ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit. Zu klären ist vor allem die Finanzierungsfrage: Eine IGA könnte Hunderttausende Besucher in die Region locken und viele spannende Projekte anstoßen. Die Ausrichtung wird zunächst einmal aber Millionen kosten. Belastbare Zahlen liegen derzeit noch nicht vor. „Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, wir alle kennen die Haushaltssituation der Kommunen“, sagt Mielchen. „Vor vier Jahren wäre das Projekt sicher leichter gewesen, ich bin aber überhaupt nicht pessimistisch.“ Die ersten Reaktionen aus der Lokalpolitik bei Vorstellung der Pläne im Sommer fielen jedenfalls fast durchweg positiv aus.