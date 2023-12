Jahresrückblick Das war das Jahr 2023 aus Grevenbroicher Sicht

Das Jahr 2023 war in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich das der Aufreger. Gerade im letzten Quartal ging es hoch her, kontrovers wurde insbesondere über die künftige Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet diskutiert. Die Verwaltung hat Bürger im Dezember bei drei Infoabenden über das informiert, was die Politik in Teilen schon zuvor beschlossen hatte. Den Zeitpunkt empfanden viele als unglücklich gewählt – ein Fehler, den auch der Bürgermeister eingestehen musste. Zu allem Überfluss kam es dann auch noch zu einer weiteren Pleite im Alten Schloss: Wegen Unstimmigkeiten beendeten Stadt und Pächter ihre Zusammenarbeit, Kostenpflichtiger Inhalt wieder platzte die Eröffnung des Restaurants im Wahrzeichen der Stadt.