Aufenthaltsqualität in Rommerskirchen Rommerskirchen sucht großzügige Bankstifter

Bereits seit 2013 gibt es nämlich die „Aktion Bankstifter“, bei der Einwohnerinnen und Einwohner eine Bank finanzieren können, die in Grünanlagen aufgestellt wird. Der Stiftungsbetrag variiert zwischen 250 Euro für eine Bank aus Recyclingmaterial und 400 Euro für eine Drahtgitterbank. Auf Wunsch werden die Bankstifter auf einem Messingschild an der Bank auch namentlich gewürdigt. Mehrere Bänke wurden während des vergangenen Jahrzehnts in der Gillbachaue, am Bruchrandweg, im Freundschaftspark sowie jeweils eine an der Bachstraße in Butzheim und hinter dem Friedhof Am Teebaum in Rommerskirchen aufgestellt. Zu den bisherigen Spendern gehören die Boule-Freunde Rommerskirchen, der Kegelclub „Montags Nie“, die Fa. Classic Village, Sibille Bender, Ernst Primosch vom Ziegelhof sowie die Eheleute Späth. Bürgermeister Martin Mertens sagt: „Ich freue mich über die gute Resonanz, die die Aktion ‚Bankstifter’ gefunden hat. Sie zeigt auch, dass wir in Rommerskirchen auf ein gut funktionierenden Zusammengehörigkeitsgefühl bauen können.“