Dreikönigssingen in Rommerskirchen So lief die Aktion der Sternsinger

In diesem Jahr sei die Aktion gut gelaufen, aber: „Es haben viele spontan abgesagt“, erklärt Gereon Tepper. So seien dieses Jahr nur um die 15 Kinder mit dabei gewesen und drei ältere Jugendliche, die geholfen haben. „Vergangenes Jahr waren es um die 30 Kinder“, erinnert sich Tepper zurück. So seien vor allem in Anstel und Frixheim einige Straßen ausgeblieben. „Mit der Anzahl der Kinder war es uns nicht möglich, so viele Straßen abzulaufen“, sagt Tepper. Viele Kinder seien krank gewesen und hätten deshalb kurzfristig abgesagt.