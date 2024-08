Planung in Rommerskirchen Bürger dürfen beim „Marktviertel“ mitreden

„Die Vermessungstätigkeit auf der Venloer Straße gehört zu den Vorarbeiten für die Erstellung der Rahmenplanung ,Marktviertel‘, teilte Meurer schriftlich mit. In dieses sei ein Teil der Venloer Straße (etwa vom Markt bis zur Tankstelle) einbezogen. Die Einwohnerschaft im Bereich des Marktplatzes und des genannten Teils der Venloer Straße werde in diesen Tagen mit Flyern über diese Rahmenplanung informiert, wobei die Möglichkeit besteht, sich bis zum 18. August per QR-Code mit seinen Vorstellungen an der Planung zu beteiligen.