Am Bahnhofsvorplatz in Grevenbroich „Grüne Ecke“ muss gerodet werden

Grevenbroich · Die „grüne Ecke“ am Bahnhofsvorplatz wird verschwinden: In den nächsten Tagen soll die etwa 25 Quadratmeter große Grünfläche gerodet werden, teilte Rathaussprecher Lukas Maaßen am Montag mit.

22.05.2023, 15:43 Uhr

Diese Grünfläche am Bahnhofsvorplatz wird bald gerodet. Foto: Stadt Grevenbroich

Grund dafür seien Arbeiten an einer Versorgungsleitung, die kurzfristig vorgenommen werden müssten. Wegen der Vogelschutzzeit sei diese Aktion mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. Betroffen seien lediglich die Sträucher, die Bäume sollen stehen bleiben. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen seien die Arbeiten nicht verbunden.

(NGZ)