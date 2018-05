Grevenbroich: Rock den Bagger: Anlieger der Bahnstraße feiern Baustellenfest

Grevenbroich Sommerwetter, kühle Getränke und Live-Musik - das waren die besten Voraussetzungen für ein gelungenes Fest. Unter dem Motto "Rock den Bagger" hatte der Stadtmarketing-Verein zu einer Baustellen-Fete auf die "kleine" Bahnstraße geladen, die im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-Konzepts (ISEK) umgebaut wird. Viele Gäste folgten dieser Einladung, um gemeinsam einen netten Abend zu verbringen.

Auch Kläre Weuffen und Ursula Sauer freuten sich über das Baustellenfest, bei dem die Nachbarn mitten auf der gesperrten Straße zusammenkamen. Am Ausschank standen Stephan und Guido Hermanns sowie Dietmar Tebroke, um so das Fest und Verein zu unterstützen. Zur Begrüßung musste Lena Lüken auf die Bühne. Sie freute sich über den guten Zulauf, das tolle Wetter und moderierte "Last Order" an, die mit Hits aus der Pop- und Rockgeschichte aufwarteten. "In der vergangenen Woche haben wir Handzettel verteilt, um alle Anwohner einzuladen. Sie mussten so viel Dreck schlucken - da ist so ein Fest doch mal eine positive Sache", meint die Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins.