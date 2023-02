Schulen schicken Schüler nach Hause Arbeiter bohren Haupt-Wasserleitung an – riesen Schaden in Grevenbroich

Bei Erdarbeiten auf dem Gelände der geplanten dritten Gesamtschule an der Bergheimer Straße ist am Dienstagnachmittag eine der wichtigsten Trinkwasserleitungen der Stadt beschädigt worden. Arbeiter sind dort mit einem Bohrer in etwa 1,70 Meter Tiefe auf die 40 Zentimeter dicke Pipeline gestoßen, die vom Wasserwerk Fürth in die Stadt verläuft. Weil sofort große Mengen Wasser aus dem Boden sprudelten, hat ein Notfall-Trupp des Versorgers NEW die Leitung noch am Abend stillgelegt – mit drastischen Auswirkungen: Das Pascal-Gymnasium und das Berufsbildungszentrum (BBZ) haben seitdem kein fließendes Wasser mehr. Darüber hinaus sind zehn Einfamilienhäuser im Umfeld ohne Wasser. In Teilen des Stadtzentrums sowie in Allrath kann es laut Stadtverwaltung zudem zu Druckschwankungen beim Leitungswasser kommen.