Richtwerte in Grevenbroich Der Boden ist im Süden am günstigsten

Der Peak bei den Immobilienpreisen ist erreicht. Da ist sich Heinrich Ostendorf sicher. Der Immobilienberater der Landesbausparkasse (LBS) in Grevenbroich muss es wissen. Er ist seit 35 Jahren im Geschäft und kennt den Markt in der Schlossstadt wie kaum ein anderer. „Die Baupreise gehen rapide nach oben“, nennt er einen Grund für seine Einschätzung. Auch durch die anziehenden Zinsen gehe die Nachfrage nach Immobilien zurück, sagt er: „Vor ein paar Monaten hatten wir pro Immobilie noch 50 bis 60 Anfragen. Das sind jetzt deutlich weniger.“ Ostendorf glaubt nicht, dass die Preise weiter steigen werden, Ausnahmen könne es aber in besonders guten Lagen geben.