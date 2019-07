Katholische Gemeinde St. Martinus in Grevenbroich-Wevelinghoven : Martinus-Forum für 3,5 Millionen Euro

Katholische Gemeinde St. Martinus in Grevenbroich-Wevelinghoven

Pfarrer Meik Schirpenbach, Zimmermann Michael Schmitz sowie die Architekten Frank Röttgen und Andreas Thöni (v.l.) beim Richtfest. Der Neubau mit viel Glas wird an das alte Pastorat angebaut, eine Einheit aus Alt und Neu entsteht. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Für ihren Neubau „Martinus-Forum“ feierte die Katholische Gemeinde in Wevelinghoven am Dienstag das Richtfest. Das Pfarrzentrum soll im nächsten Frühjahr fertig sein, noch 2019 wird das Pastorat von 1653 fertig saniert.

Ein Neubau mit viel Licht und Glas direkt neben einem historischen Gebäude von 1653 – dass dieses Wagnis gelingen kann, beweist die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Wevelinghoven. Sie feierte am Dienstag Nachmittag Richtfest für den Neubau des Pfarrzentrums, das mit dem alten Pastorat aus dem 16. Jahrheundert und dem bereits sanierten Pfarrhaus künftig eine spannende Einheit bilden wird. 3,5 Millionen Euro kostet das gesamte Vorhaben für das „Martinus-Forum“, an dem seit neun Jahren geplant und gearbeitet wird.

Mut und Offenheit sollen nicht mit der Fertigstellung enden. „Was hier in den Räumen geschehen soll, dazu wollen einiges versuchen, wollen wir experimentieren“, erklärte der Leitende Pfarrer. Bürgermeister Krützen sprach von einem neuen Ort der Begegnung – „und die ist das, was zählt“. Frank Röttgen von „Röttgen + Thöni Architekten“ blickte auf die ersten Überlegungen 2010 zurück, 150 Bauzeichnungen seien für das Projekt erstellt worden. Der neue Komplex mit Pfarrsaal solle Offenheit symbolisieren, „sich an das Alte anlehnen, aber nicht wegducken“, erläuterte der Architekt.