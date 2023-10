Verfüllung von Garzweiler und Hambach Trassenverlauf für Rheinwasser-Pipeline genehmigt

Die Rheinwasser-Transportleitung darf so wie geplant verlegt werden: Die Mitglieder des Braunkohlenausschusses der Bezirksregierung Köln haben den Verlauf der Trasse in ihrer Sitzung am Freitag einstimmig genehmigt. Damit ist der Pipeline-Korridor zwischen Dormagen-Rheinfeld und Grevenbroich-Frimmersdorf beziehungsweise Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) „festgezurrt“, wie Ausschussvorsitzender Stefan Götz (CDU) sagt: „Wem der Trassenverlauf nicht passt, muss nun klagen.“