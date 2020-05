Rheinland Klinikum Grevenbroich : 60.000 Euro für Palliativ-Zimmer gespendet

Grevenbroich. Lionsclub und Bundeswehr Big Band sorgen für eine Spende an das Rheinland-Klinikum. mit dem Geld wurden dringend benötigte Palliativ-Räume geschaffen. Anstelle einer feierlichen Übergabe gingen sie leise in den Betrieb.

Die Einrichtung ist zweckmäßig, aber ein wenig persönlicher als normalerweise im Rheinland-Klinikum. Die Patienten dürfen eigene Bilder mitbringen. „Es soll schlicht ein wenig wohnlicher sein“, sagt Hildebrandt. Eigentlich sollten die fertiggestellten Räume Anfang April offiziell übergeben werden – doch diese Feierstunde musste wegen Corona gestrichen werden. So gingen die Zimmer still und leise in den Betrieb, der Patienten und Angehörigen die letzten Tage und Stunden im Leben angenehmer machen soll.

Die Musiker der Bundeswehr Big Band haben die Räume und die außergewöhnlich hohe Spendensumme gern auf ihrer Facebookseite mit anderen Menschen geteilt. Denn bei ihnen ist – laut Hildebrandt – das Sommerkonzert in Wevelinghoven in sehr guter Erinnerung geblieben. In normalen Zeiten würde man sagen, wir haben einen erneuten Auftritt der Big Band für 2021 beantragt – so Hildebrandt.