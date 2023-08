Mundart-Band spielt am Niederrhein Verein in Brüggen-Bracht gewinnt Dorf-Konzert der Rabaue

In Bracht, einem 6500 Einwohner zählenden Ortsteil von Brüggen, freut man sich sehr auf die Rabaue. „Wir sind ein Dorf, in dem fast alle in einem Verein aktiv sind, manche sogar in mehreren“, sagt Dietmar Brockes. Der Zusammenhalt und das Engagement sind die Dinge, die das Dorfleben ausmachen – so auch im Dohlendorf, das die Turmkrähe als sein Wahrzeichen sieht.