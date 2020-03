Mehr als 78.000 Euro : Rhein-Kreis unterstützt Senioren-Wohnberatung

Grevenbroich Viele alte Menschen möchten möglichst lange in ihrem Zuhause bleiben, auch wenn sie auf Pflege angewiesen sind oder unter Demenz leiden. Dabei hilft die Wohnberatungsagentur des Caritas-Verbandes. Sie wird in diesem Jahr vom Rhein-Kreis Neuss mit mehr als 78.000 Euro unterstützt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke übergab den Zuwendungsbescheid jetzt am Caritashaus St. Barbara in Grevenbroich an den Vorstandsvorsitzenden Hans Werner Reisdorf und an Cordula Bohle von der Wohnberatungsagentur.