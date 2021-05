Hilfe im Rhein-Kreis Neuss : Immer mehr Frauen suchen Hilfe wegen Online-Glücksspielsucht

Interview Rhein-Kreis Immer mehr und vor allem immer mehr jüngere Frauen suchen Hilfe bei der Fachstelle Glücksspielsucht der Caritas, weil sie allein nicht mehr vom Online-Glücksspiel loskommen. Verena Verhoeven weiß, wie schnell die Abhängigkeit kommt.

In der Corona-Pandemie boomen Glücksspiele im Netz. Warum immer mehr Frauen dem Online-Gambling verfallen, und weshalb der neue Staatsvertrag Glücksspiel, der am 1. Juli in Kraft tritt, Spielsüchtigen nur bedingt hilft, weiß Verena Verhoeven, seit 24 Jahren Leiterin der Fachstelle Glücksspielsucht der Caritas im Rhein-Kreis.

Inwiefern hat sich Glücksspiel in den vergangenen Jahren – und insbesondere in Corona-Zeiten – verändert?

Verena Verhoeven Insgesamt wächst der Glücksspielmarkt seit Jahren. In der Pandemie sind Spielhallen und Kasinos geschlossen – also suchen Spieler ihr Glück online. Diesen Trend zum Online-Glücksspiel bemerken wir auch bei den Anfragen, die uns erreichen.

Verhoeven Die Menschen, die aufgrund von Spielsucht in unsere Beratungsstelle kommen, sind vermehrt jünger – und vor allem häufiger weiblich. Mittlerweile sind 20 Prozent Beratung suchende Frauen – und geschätzt 90 Prozent dieser Anruferinnen melden sich wegen einer Online-Glücksspielproblematik. Früher waren die Frauen, die zu uns kamen, rund zehn Jahre älter als Männer; eher Mitte 40; heute suchen deutlich jüngere Frauen aus allen sozialen Schichten in der Fachstelle Hilfe.

Was treibt Frauen in die Online-Glücksspielsucht?

Verhoeven Online-Glücksspiel gilt als Sucht-Turbo – die Spiele sind 24 Stunden am Tag an praktisch jedem Ort verfügbar; der Zugang klappt ganz leicht – auf dem Smartphone beispielsweise. Man spielt viele Spiele schnell hintereinander, setzt möglicherweise viel Geld ein, weil das Gefühl für Geldverlust völlig fehlt; ebenso die soziale Kontrolle.

Verhoeven Ein Hinweis ist die lange Verweildauer auf den Spiele-Seiten. Verleugnen die Betroffenen die lange Verweildauer und die Höhe des Geldeinsatzes, deutet das auf Suchtverhalten hin, genau wie das Spielen während der Arbeitszeit. Am Ende räumen manche die Konten von Verwandten leer, andere erhalten einen Brief vom Vermieter, weil sie seit sechs Monaten rückständig sind.

Kann der neue Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli in Kraft treten soll, und bisher illegale Glücksspiele im Internet wie Online-Poker, Online-Casinos oder Online-Automatenspiele legalisiert, Spielsüchtigen helfen?

Verhoeven Nur bedingt. Dass sich Online-Spieler nicht mehr auf einem Schwarzmarkt bewegen und besonders Jugendliche besser geschützt sein werden, ist positiv. Allerdings mangelt es an der Umsetzung. Der in dem Gesetz festgeschriebene Maximaleinsatz von 1000 Euro beispielsweise ist zu hoch. In der Neusser Fachstelle gibt es nur wenige Hilfesuchende, die sich einen solchen Betrag leisten können. Zudem wird ein anbieterübergreifendes Sperrsystem, bei dem man sich selbst oder andere sperren lassen kann, um spielen über dem eigenen Limit zu unterbinden, in dem Staatsvertrag nicht weit genug konkretisiert. Aber Spielsucht bedeutet ja gerade, dass man sein Spielverhalten selbst nicht mehr regulieren kann.