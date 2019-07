Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Lossprechungsfeier der Fleischer-Innung

Grevenbroich Zehn junge Männer und sechs Frauen haben die Sommerprüfung der Fleischer und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit Erfolg bestanden. Jetzt wurden sie von der Fleischer-Innung Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss offiziell von den Pflichten aus dem Lehrvertrag losgesprochen und in den Gesellenstand erhoben.

Gefeiert wurde im Gesellschaftsraum der Fleischerei Schillings in Grevenbroich-Kapellen. Rund 80 Familienmitglieder, Ausbildungsbeteiligte und Vertreter der Handwerksorganisation begleiteten die jüngste Generation von Genuss-Experten beim Schritt ins eigenverantwortliche Berufsleben und kamen zur Lossprechungsfeier.

Ihnen allen sprach Kreishandwerksmeister Rolf Meurer einen herzlichen Dank dafür aus, dass sie die Nachwuchskräfte bei ihrer Entscheidung fürs Handwerk und auf dem teils steinigen Weg der Lehrjahre tatkräftig unterstützt haben. Den bisherigen Auszubildenden gratulierte er zum Prüfungserfolg und dazu, sich ein gutes Grundgerüst für den weiteren Berufsweg erarbeitet zu haben. Mit Blick auf die Zukunft sagte Meurer: „Ab sofort übernehmen Sie die Verantwortung für das, was Sie tun. Treten Sie mit Selbstbewusstsein an und halten Sie an der Freude für Ihren Beruf fest, dann haben Sie auch weiter Erfolg.“