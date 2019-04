Nächste Generation Krankenpfleger ist startbereit : St.-Elisabeth-Krankenhaus bildet für die Zukunft aus

Grevenbroich 16 Altenpfleger sowie elf Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten bestanden ihre Prüfungen.

Es sei „ihr ganz persönlicher ‚Friday for Future‘“, wandte sich Patricia Mebes in Anlehnung an die Schüler-Demonstrationen für den Umweltschutz mit ihren Glückwünschen an die Examinanden. „Wir leben in Umbruchzeiten – nicht nur wegen der bevorstehenden Fusion unserer Krankenhäuser, sondern auch im Hinblick auf Umgestaltungs-Prozesse in der Pflege“, sagte Patricia Mebes. Sie forderte die neuen Pflegekräfte und Pflegeassistenten auf, ihre frischen Ideen an den neuen Arbeitsplatz mitzubringen, und versprach: „Wir hören Ihnen zu!“