Erfolg der Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss : Bande soll im großen Stil Metallschrott gestohlen haben

Für Metallschrott werden Höchstpreise erzielt. Das verleitet immer mehr Kriminelle zum Diebstahl. Foto: ddp

Grevenbroich/Dormagen Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mindestens seit 2019 in arbeitsteiligem Zusammenwirken in mindestens 28 Fällen große Mengen Schrott von Firmengeländen in Dormagen, Grevenbroich und Wilnsdorf gestohlen zu haben.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss ist einer Bande auf die Schliche gekommen, die im Verdacht steht, im großen Stil Metalldiebstähle begangen zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam mitteilten, richtet sich das Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 13 Tatverdächtige im Alter zwischen 22 bis 67 Jahren, darunter einer aus Grevenbroich, einer aus Jüchen und zwei aus Dormagen.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, mindestens seit 2019 in arbeitsteiligem Zusammenwirken in mindestens 28 Fällen große Mengen Schrott von verschiedenen Firmengeländen in Dormagen, Grevenbroich und Wilnsdorf gestohlen zu haben. Neben den Beschuldigten gerieten auch vereinzelt Mitarbeiter der betroffenen Firmen in den Verdacht, das spätere Diebesgut im Vorfeld bereitgestellt und anschließend mit verladen zu haben.

Abgesehen hatten es die Beschuldigten insbesondere auf hochwertigen Metallschrott, der auf den Geländen der betroffenen Firmen gelagert wurde. Die Tatbeute wurde anschließend in die Niederlande verbracht und dort an diverse Recyclinghöfe verkauft. Hierdurch entstand nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls sollen seit Monaten laufen. Bereits im Dezember 2020 hatten Beamte eines Neusser Fachkommissariats mehrere Wohnungen sowie Büros in Neuss, Dormagen und Jüchen durchsucht, wobei erste Beweismittel sichergestellt werden konnten. Ende Januar konnten Kräfte der Kreispolizeibehörde Neuss mehrere Objekte in Mönchengladbach, Grevenbroich und Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) sowie einen Schrottplatz in Mechernich (Kreis Euskirchen) durchsuchen. Dabei wurden den Angaben von Kripo und Staatsanwaltschaft zufolge umfangreiche Beweismittel, Bargeld und mehrere Fahrzeuge (zwei Bagger, zwei Lkw und ein Gabelstapler) sichergestellt.