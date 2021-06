Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss : Experten reden im Ausschuss über Visionen für Tagebau

Rhein-Kreis Es geht um eine riesige Fläche von 430 Quadratkilometern – den Tagebau Garzweiler. Über das, was dort nach dem Ende der Braunkohleverstromung entstehen könnte, sprachen Experten im Digitalisierungsausschuss.

In seiner vergangenen Sitzung beschäftigte sich der Kreisausschuss für Strukturwandel und Arbeit unter Vorsitz von Rainer Thiel (SPD) nahezu ausschließlich mit Visionen zur Zukunft des Braunkohlentagebaus Garzweiler. Seit 2017 gibt es den Zweckverband „Landfolge Garzweiler“, dem die Städte Mönchengladbach, Erkelenz und Jüchen sowie die Gemeinde Titz angehören. Beratende Mitglieder sind der Verein „Region Köln-Bonn“ sowie RWE Power.

Volker Mielchen vom Zweckverband stellte dem Kreisausschuss das „Drehbuch Tagebaufolgelandschaft Garzweiler“ vor, in dem das 430 Quadratkilometer große Planungsgebiet quasi dreigeteilt wird. Neben einem Erholungsraum mit großem See und dem Innovationspark Jüchen hat vor allem das „Innovation Valley“ starke visionäre Züge. Es soll Raum für Wirtschafts- und Wohnstandorte schaffen. Für Volker Mielchen war auch wichtig, die Landwirtschaft in die neue Fläche einzubinden: „Sie wird gestärkt aus dem Wandel hervorgehen.“ Ein Mobilitätskonzept begleitet die Planungen, Schwerpunkt ist dabei ein Radverkehrskonzept für das ganze rheinische Revier.