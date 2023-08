Kanzler besucht Rheinisches Revier Olaf Scholz erklärt Stärkung des Reviers zur Chefsache

Grevenbroich/Jüchen/Rommerskirchen/Erkelenz · Der Bundeskanzler war am Dienstag in der Region und hat die Bürgermeister der Tagebau-Anrainerkommunen getroffen. Im Gespräch mit den Verwaltungschefs machte Olaf Scholz deutlich, dass er sich für die Beschleunigung etwa von Genehmigungsverfahren einsetzen will.

22.08.2023, 20:04 Uhr

Bürgermeister der Tagebau-Kommunen treffen Olaf Scholz 10 Bilder Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra